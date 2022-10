Ufficiale, Ribery si ritira: "Il pallone si ferma, le emozioni dentro di me no"

Franck Ribery lascia ufficialmente il calcio giocato: "Grazie a tutti". Ora entrerà a far parte dello staff tecnico della Salernitana"

La notizia del suo ritiro - o perlomeno, della sua decisione di ritirarsi - era venuta alla luce già un paio di settimane fa. E adesso sì, è tutto confermato e ufficiale: Franck Ribery lascia il calcio giocato e si prepara a iniziare una nuova vita. L'ormai ex giocatore di Bayern e Fiorentina, che ha concluso la carriera da calciatore nella Salernitana, lo ha annunciato tramite un messaggio pubblicato sui propri account social:

"Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Grazie a tutti per questa grande avventura".

Una decisione figlia di tanti fattori: l'età in primis, perché gli anni sulla carta d'identità sono pur sempre 39, ma anche le sue condizioni fisiche, se è vero che Ribery, dopo aver giocato uno spezzone di partita all'esordio contro la Roma, non ha più messo piede in campo a causa di un infortunio.

L'ex Bayern, come confermato anche da Davide Nicola nella conferenza stampa di vigilia della sfida di sabato contro lo Spezia, entrerà ora a far parte dello staff tecnico dell'allenatore granata.

"Tutti sappiamo che cos'abbia rappresentato Franck per il calcio e per la Salernitana. Per me il fatto che voglia restare con noi è una gioia, anche se sotto un'altra veste. Il fatto che entri a far parte del nostro staff per me è un piacere. Avrebbe potuto potuto fare qualsiasi cosa in qualsiasi parte del mondo e invece ha accettato di rimanere con noi. Sarà un collaboratore a 360 gradi, potenzialmente è già un allenatore: sa sdrammatizzare e leggere i momenti. Ha ancora tanta voglia di imparare. Domani spero che possa sedersi in panchina al mio fianco".

Prima della partita contro lo Spezia, in programma all'Arechi sabato pomeriggio con calcio d'inizio alle ore 15, Ribery effettuerà un giro di campo per salutare i propri tifosi. Ma, come detto, non si tratterà di un distacco completo: la Salernitana potrà ancora contare sulla sua conoscenza calcistica. Da ora con un altro ruolo.