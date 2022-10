Salernitana-Ribery, vicina la risoluzione del contratto: poi l'addio al calcio

L'attaccante francese dovrebbe risolvere il contratto con la Salernitana e poi dire addio al calcio giocato: pronto un incarico in altra veste.

Un'idea accarezzata a più riprese lo scorso anno, allontanata dal rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2023: stavolta Franck Ribery sembra essere deciso e irremovibile in merito allo scenario di un ritiro dall'attività agonistica.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il campione francese è infatti vicino alla risoluzione del contratto con la Salernitana, dove è arrivato nell'estate 2021 al termine dell'esperienza biennale con la maglia della Fiorentina.

La firma sulla risoluzione segnerà, con ogni probabilità, la fine di una carriera che lo ha visto vincere praticamente tutto a livello di club, compresa l'agognata Champions League nella stagione 2012/2013 ai tempi del Bayern Monaco, club in cui si è consacrato ai massimi livelli internazionali.

Ribery, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe comunque rimanere all'interno della società campana con un altro ruolo non specificato: non si tratterebbe dunque di un addio definitivo al mondo del calcio.

Un epilogo sospinto dai problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo nelle ultime sette giornate di campionato: per Ribery, in Serie A, soltanto 36 minuti nel match d'esordio perso all'Arechi contro la Roma il 14 agosto. Il computo totale dell'avventura granata ammonta a 25 presenze condite da tre assist.