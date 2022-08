Ndombele si veste d'azzurro: è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli

Il centrocampista francese lascia il Tottenham e si traferisce in Serie A: arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

Quando il Tottenham lo ha acquistato dal Lione per 72 milioni di euro, nel 2019, Tanguy Ndombele era uno dei migliori prospetti del calcio europeo, e in potenza lo è ancora.

Classe 1996, il centrocampista francese ha ancora tutto il tempo per mostrare le sue qualità: dalla prossima stagione lo farà al Napoli.

Il club azzurro ha infatti ufficializzato l'arrivo del giocatore dagli Spurs, rinforzando in maniera importante la linea mediana di Luciano Spalletti.

"La SSC Napoli - è il comunicato del club partenopeo - comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive di Tanguy Ndombele Alvaro dal Tottenham Hotspur FC".

Dopo l'arrivo a Londra nel 2019, Ndombele ha giocato per due stagioni e mezzo al Tottenham prima di trasferirsi in prestito al suo ex club, il Lione, nel gennaio del 2022.

Nel corso della sua carriera ha collezionato anche diverse presenze in Nazionale maggiore, guadagnando la convocazione di Didier Deschamps all'indomani della vittoria ai Mondiali in Russia, nel 2018.

Sarà un nuovo giocatore del Napoli arrivando in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro: una cifra ottima qualora dovesse far bene in Serie A.

Fisicità e dinamismo: il profilo perfetto per Luciano Spalletti che su di lui può ripartire per il 4-3-3 che ha già battuto il Verona all'esordio in campionato.