Ufficiale: Napoli-Salernitana domenica alle 15, Udinese-Napoli giovedì

La Lega di Serie A conferma ufficialmente lo spostamento di Napoli-Salernitana. Spostate anche Udinese-Napoli e Udinese-Sampdoria.

L'ufficialità è arrivata: Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle ore 15. La Lega di Serie A ha confermato lo spostamento della partita del Diego Armando Maradona, gara che potrebbe consegnare matematicamente lo Scudetto nelle mani della formazione di Luciano Spalletti.

Napoli-Salernitana era stata inizialmente fissata per sabato 29 aprile, sempre alle ore 15. La decisione di posticipare la partita di 24 ore era già stata anticipata giovedì dal Prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

“Si è posta l’esigenza di evitare la sovrapposizione di eventi e misure, per le forze dell’ordine e la viabilità, per cui abbiamo predisposto un piano speciale con alcuni varchi per la pedonalizzazione della zona, in conseguenza avevamo proposto l’opportunità di valutare a livello centrale il differimento della partita a domenica. Preciso che l’orario non lo fissa il Prefetto. La Lega pare abbia anticipato alle 15, ma aspettiamo l’ufficialità”.

L'ufficialità, come detto, è dunque arrivata. E così Napoli-Salernitana si giocherà poco dopo il 90' di Inter-Lazio, altra partita decisiva per la possibile assegnazione dello Scudetto: in caso di mancata vittoria biancoceleste, e di successivo successo azzurro, la lotta per il titolo si chiuderà qui.

Contestualmente allo spostamento di Napoli-Salernitana, altre due partite della trentaduesima e della trentatreesima giornata di Serie A sono state posticipate: cambiano data e orario anche Udinese-Napoli e Udinese-Sampdoria.

La prima partita, originariamente in programma martedì 2 maggio alle ore 20.45, è stata riprogrammata per giovedì 4 maggio alle ore 20.45; la seconda è stata invece spostata da domenica 7 maggio alle 15.00 a lunedì 8 maggio alle 18.30.