Napoli-Salernitana posticipata: si gioca domenica alle 15, manca solo l'ufficialità

Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle ore 15, accolta la richiesta di posticipare la gara: attesa a breve l'ufficialità.

Accolta la richiesta di posticipare Napoli-Salernitana, gli azzurri scenderanno in campo domenica alle ore 15 conoscendo già il risultato di Inter-Lazio, in programma a San Siro alle 12:30.

Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità da parte del Casms (il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive).

L'organo operativo che si è riunito oggi e che ha accolto la richiesta del Prefetto Claudio Palomba per lo spostamento a domenica per motivi di ordine pubblico.

La sfida in programma allo stadio Diego Armando Maradona slitta dunque di 24 ore. L'assegnazione dello Scudetto con sei turni d'anticipo resta, in ogni caso, subordinata al risultato di Inter-Lazio: in caso di successo dei biancocelesti capitolini il successo del Napoli di Spalletti non basterebbe per la vittoria aritmetica del titolo.