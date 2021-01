Ora è ufficiale: Lampard non è più l'allenatore del Chelsea

Il Chelsea comunica l'addio di Frank Lampard: "E' stata una decisione difficile, lo status di icona del club resta intatto".

Come già anticipato , il ha deciso di esonerare Frank Lampard: ora è arrivata anche l'ufficialità del divorzio dal 42enne tecnico inglese.

La società londinese ha rilasciato un comunicato per annunciare la separazione con l'ex centrocampista, leggenda del club che però non è riuscito a lasciare il segno in veste di allenatore.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Roman Abramovich ha voluto ringraziare Lampard per il lavoro svolto, precisando che il suo stutus di icona resta immutato a prescindere da questo provvedimento.

Lampard era stato nominato alla guida del Chelsea nel 2019, subito dopo l'ottimo campionato di Championship con il . Paga il pessimo score delle ultime settimane: cinque k.o. negli ultimi otto incontri di Premier, dove ha ottenuto la media punti peggiore per un allenatore nell'era Abramovich (1.67).

L'attesa ora è tutta per la scelta del sostituto: in pole c'è Thomas Tuchel, pronto a sbarcare in dopo la fine dell'esperienza in al .