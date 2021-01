Lampard verso l'addio al Chelsea: esonero imminente

Il Chelsea sta per esonerare Frank Lampard: troppe le cinque sconfitte arrivate negli ultimi otto incontri di Premier. Tuchel pronto a subentrare.

Cinque sconfitte nelle ultime otto gare di Premier League e nono posto, a -11 dal capolista: sono questi i numeri del , fatali per Frank Lampard.

Secondo quanto appreso da Goal, la società londinese sta per esonerare il tecnico inglese, poche ore dopo il successo sul Luton in : pesa il pessimo rendimento offerto in campionato, dove lo scorso anno era arrivato il quarto posto valevole l'accesso ai gironi di .

Europa in cui i 'Blues' hanno fatto più che bene, vincendo il girone davanti al e conquistando gli ottavi di finale in cui affronteranno l' di Simeone tra poco meno di un mese.

La dirigenza del Chelsea ha però considerato impattante il ruolino in Premier, maturato sebbene in estate sia andata in scena una campagna acquisti faraonica che ha portato agli arrivi di Havertz e Werner tra gli altri.

Il sostituto di Lampard sarebbe già stato scelto: Thomas Tuchel, esonerato a Natale dal e pronto a tornare nuovamente in pista dopo poche settimane.