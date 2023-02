Ufficiale, Kazu Miura all'Oliveirense: a quasi 56 anni torna a giocare in Europa

L'ex genoano Kazu Miura è un nuovo giocatore dell'Oliveirense, formazione della seconda serie portoghese: "La leggenda è arrivata".

In Italia ce lo ricordiamo soprattutto per quel tocchetto alle spalle di Walter Zenga, in un derby vinto dalla Sampdoria sul suo Genoa, uno spettacolare 3-2 del campionato 1994/95. Una vita fa. Letteralmente, o quasi. Eppure l'infinito Kazu Miura gioca ancora, di nuovo in Europa: lo ha preso l'Oliveirense, formazione della Liga de Honra, seconda serie portoghese.

L'annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio di mercoledì, ed è una sorpresa soltanto fino ad un certo punto: l'Oliveirense stava accarezzando da tempo la pazza idea di riportare in Europa Miura, quasi 56 anni (li compirà il 26 febbraio), fino a trovare un accordo negli scorsi giorni. Quindi, di conseguenza, ecco firma e ufficialità.

"La leggenda è arrivata": così l'Oliveirense ha presentato Miura sul proprio sito ufficiale. Ed in effetti è davvero di una leggenda che si può parlare: l'ex genoano è attualmente il calciatore più anziano del mondo in attività in un campionato professionistico.

Miura è arrivato all'Oliveirense in prestito semestrale dallo Yokohama FC, la squadra che ha rappresentato gran parte della carriera dell'attaccante giapponese: Kazu ci ha giocato dal 2005 allo scorso anno, pur vedendo la propria traiettoria interrotta da un paio prestiti in patria e in Australia. La curiosità, ora, è vederlo di nuovo all'opera nel calcio europeo.