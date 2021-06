E’ ufficiale: l’Europa League e la Conference League sbarcano su DAZN

DAZN trasmetterà per il prossimo triennio le sfide della UEFA Europa League e il meglio della neonata Conference League.

Anche le grandi competizioni europee sbarcano su DAZN. La piattaforma streaming infatti, trasmetterà per i prossimi tre anni la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League.

Saranno quindi visibili fino al 2024 tutte la partite dell’Europa League, dalla fase a gironi fino alla finale, e i match più importanti della neonata competizione europea.

Tutte le gare saranno ovviamente offere con commento in Italiano e sarà quindi possibile seguire, già nella prossima stagione le sfide europee di Lazio e Napoli (entrambe impegnate in Europa League), oltre che della Roma (primo club a rappresentare l’Italia in Conference League).

La piattaforma arricchisce così la sua offerta. Come noto, nella prossima stagione proporrà tutte le partite del campionato di Serie A (per ogni turno 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva), oltre a quelle del campionato di Serie B.

Competizioni queste che vanno ad aggiungersi ad altri importanti tornei europei (come LaLiga, la FA Cup, la Carabao Cup) e sudamericani (Copa Libertadores e Copa Sudamericana, oltre alla MLS e alla UEFA Women's Champions League i cui diritti sono stati acquisiti fino alla stagione 2024-2025.