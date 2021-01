Ufficiale, Amad Diallo al Manchester United: addio all'Atalanta

Gian Piero Gasperini sperava di poter tenerlo con sé per qualche altro mese, magari fino alla conclusione della stagione. E invece, niente di fatto: Amad Diallo lascia ufficialmente l' e approda al .

Arrivato a Bergamo da giovanissimo, Amad ha subito mostrato in maglia nerazzurra le sue grandi qualità tecniche, contribuendo al raggiungimento di traguardi importanti come la conquista dei titoli nazionali con l’Under 15 e la Primavera (due scudetti e una Supercoppa), fino a completare il suo percorso di crescita arrivando a debuttare in con la prima squadra alla fine dell’ottobre 2019 nel match con l’ , partita in cui tra l’altro è andato subito a segno.

