Atalanta, Gasperini trattiene Diallo: "È dello United, ma vorrei restasse qualche mese"

L', dopo il passo falso contro il all'ultima giornata, se la vedrà domani contro il , lanciatissimo nelle zone alte della classifica.

In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha detto parole molto importanti su Amad Diallo, giovanissimo talento della Dea ormai acquistato dal , con Solskaer pronto ad accoglierlo già da ora.

Sul calciomercato in entrata ed in uscita, invece, Gasperini ha parlato soprattutto dell'ultimissimo arrivato, Maehle, e di qualche possibile partenza.

"Maehle è appena arrivato, a mercato ancora da iniziare: significa che c'è la convinzione che questo giocatore possa essere utile per la squadra, diversamente dai casi che capitano magari all'ultimo giorno delle trattative. E' già un bel biglietto da visita. Qualcuno, se ha la possibilità di andare a giocare, è giusto che sia così. Col danese in più c'è esubero sulle fasce: le esigenze vanno accontentate e in questo senso in uscita bisogna chiudere il prima possibile".