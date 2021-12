Udinese-Salernitana non si gioca: cosa succede, si recupera e come funziona al fantacalcio

L'impennata dei contagi da Covid-19 in Italia coincide tristemente col primo caso di partita a serio rischio per quanto riguarda la disputa: la Salernitana ha infatti annunciato la presenza di due positivi nel gruppo squadra, oltre ad altri facenti parte dello staff tecnico.

Una situazione che ha indotto l'ASL di Salerno a vietare alla squadra di Colantuono il viaggio verso Udine, dove alle 18:30 di oggi è in programma la partita contro l'Udinese: vicenda che ricorda quella con protagonista il Napoli, che un anno fa non si presentò a Torino per affrontare la Juventus.

La Lega Serie A non ha ancora annunciato il rinvio di Udinese-Salernitana e, se nulla dovesse cambiare nelle prossime ore, i campani perderebbero inevitabilmente col risultato di 3-0: i friulani, al contrario, hanno fatto sapere che si presenteranno regolarmente alla 'Dacia Arena' per aspettare gli avversari di giornata.

La sconfitta a tavolino innescherebbe il ricorso della Salernitana che, a quel punto, punterebbe sulla causa di forza maggiore rappresentata dall'impedimento posto dall'ASL per annullare il provvedimento precedente e ottenere la disputa dell'incontro, come accaduto per la già citata Juventus-Napoli della passata stagione.

L'articolo prosegue qui sotto

COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO

E' giusto fare una precisazione importante: nel contesto del fantacalcio e stando all'attuale situazione, Udinese-Salernitana è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della 19esima giornata di Serie A.

Essendo la prima partita del turno, è quindi importante schierare la formazione entro il limite orario prestabilito, a prescindere dalla disputa odierna o meno; se poi la Lega dovesse optare per il rinvio prima delle 18:30, allora tale limite si sposterebbe all'orario di Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari, entrambe alle 20:45.

La decisione da adottare in caso di rinvio, poi, spetta al presidente di ogni lega fantacalcistica: che sia il '6 politico' per tutti i giocatori o l'attesa per il recupero della gara, attenzione sempre all'inserimento della formazione entro il tempo limite.