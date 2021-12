Caso Covid nella Salernitana: l'ASL di Salerno blocca la partenza per Udine

L'ultimo posto in classifica, le sconfitte in serie, il caos della possibile esclusione dal campionato e, ora, pure un caso Covid all'interno della propria rosa. La Salernitana proprio non trova pace. E ora potrebbe essere costretta a non partire per il Friuli, dove domani sera è in programma la partita contro l'Udinese.

All'interno del gruppo squadra granata è infatti emerso un caso di positività al Covid-19 di un calciatore, che ha indotto l'ASL di Salerno a bloccare la partenza per Udine della formazione di Colantuono, prevista per oggi pomeriggio. La conferma è arrivata dalla stessa Salernitana, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"L’U.S. Salernitana 1919 - si legge - comunica che a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato.

A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari.

Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore".

C'è dunque attesa per i risultati dei tamponi molecolari. Nel caso il resto dei componenti granata risulti essere negativo, Ribery e compagni partiranno per Udine nella mattinata di domani, con la gara che in questo caso si disputerebbe regolarmente.