Udinese, Palumbo il meno pagato in Serie A: 40mila euro

Il centrocampista dell’Udinese, Martin Palumbo, risulta essere il giocatore meno pagato della Serie A. Lo juventino Frabotta percepisce 100mila euro.

Ha appena 18 anni, di lui si parla come di un grande talento e, dopo aver esordito nella scorsa stagione in giocando gli ultimi secondi dell’ultima sfida di campionato contro il , in questa annata di minuti in campo ne ha già passati 56 e tra l’altro togliendosi la soddisfazione di viverli da titolare.

Martin Palumbo potrebbe essere una delle rivelazioni del torneo e intanto si è già guadagnato un primato: è il giocatore meno pagato della Serie A. A rivelarlo è stata ‘La Gazzetta dello Sport’, pubblicando il tabellone completo del monte ingaggi di tutte e 20 le compagini del massimo campionato.

Il centrocampista italo-norvegese dell’, che può già vantare esperienze con l’U18 dell’ e l’U17 e U18 della Norvegia, percepisce infatti 40 mila euro a stagione. Se Cristiano Ronaldo con i suoi 31 milioni è inarrivabile in cima alla classifica dei più pagati, Palumbo si deve accontentare di cifre molto più umane, ma la sua è ovviamente solo una carriera agli inizi.

Altre squadre

Al secondo posto nella classifica dei giocatori meno pagati della Serie A c’è il giovane difensore del Christian Pastina, che con i suoi 50 mila euro percepisce leggermene meno dei compagni di squadra Sanogo e Gori (per entrambi 70 mila euro come Crespi del ).

Tra coloro che percepiscono meno di 100 euro a stagione ci sono anche Manfredini, Di Serio e Basit del Benevento, oltre ad Adorante del , Lovato del e Ferigra del .

Una curiosità riguarda infine Gianluca Frabotta, una delle novità proposte da Andrea Pirlo in questa stagione. Il terzino, che a sorpresa è stato schierato da titolare contro la e che ha collezionato due gettoni in altrettante uscite di campionato (per lui anche 5’ contro la ), risulta essere il giocatore meno pagato della rosa della , ovvero la squadra con il monte ingaggi più alto in assoluto (236 milioni di euro). Al momento percepisce 100 mila euro, ma la sensazione è quella che presto potrà iniziare a risalire la classifica.

Ecco la classifica dei giocatori di Serie A che percepiscono meno di 100mila euro:

PALUMBO 0,04* [UDINESE]

PASTINA 0,05 [BENEVENTO]

SANOGO 0,07 [BENEVENTO]

GORI 0,07 [BENEVENTO]

CRESPI 0,07 [CROTONE]

MANFREDINI 0,08 [BENEVENTO]

DI SERIO 0,08 [BENEVENTO]

BASIT 0,08 [BENEVENTO]

ADORANTE 0,08 [PARMA]

LOVATO 0,08 [VERONA]

FERIGRA 0,08 [TORINO]

* Milioni bonus esclusi