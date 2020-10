Classifica ingaggi Serie A: Ronaldo resta inarrivabile, De Ligt è secondo

Cristiano Ronaldo si conferma il giocatore più pagato della Serie A. Alle sue spalle De Ligt, Lukaku, Eriksen e Dzeko.

E’ Cristiano Ronaldo il giocatore più pagato della . La cosa ovviamente non sorprende, visto che fin dal suo approdo in , il fuoriclasse lusitano si è garantito un ingaggio nemmeno avvicinabile dalle altre stelle del campionato.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ in un’annata nella quale per la prima volta dopo anni si registra una decisa frenata in fatto di spesa complessiva lorda per gli stipendi, Ronaldo con i suoi 31 milioni netti a stagione si conferma il leader di una classifica fortemente tinta di bianconero.

Nonostante la sia infatti la società che maggiormente ha tagliato le spese per gli ingaggi rispetto a dodici mesi fa, ben dodici uomini della rosa di Andrea Pirlo, rientrano nel gruppo dei 22 giocatori della Serie A più pagati in assoluto.

Altre squadre

Tenendo conto di tutti gli stipendi netti, bonus esclusi, sul secondo gradino del podio si conferma De Ligt (8 milioni di euro), mentre a condividersi il terzo gradino sono Lukaku, Eriksen e Dzeko (7,5 milioni fissi).



Come dodici mesi fa, quando a precederlo c’era anche Gonzalo Higuain, Dybala resta fuori dall’ipotetico podio con i suoi 7,3 milioni e precede chi, per forza di cose un anno fa in classifica non c’era ancora: Zlatan Ibrahimovic che si vedrà garantiti 7 milioni dal .

La stessa cifra la percepiranno Rabiot e Ramsey (entrambi ovviamente della Juventus), mentre si guadagnano l’ingresso nel gruppo dei ‘Paperoni’ della Serie A i vari Vidal (6,5 milioni dall’ ), Arthur, Chiesa, Morata (5 milioni dalla Juventus) e Hakimi (5 milioni dall’Inter).

Ecco la classifica dei primi ventidue giocatori più pagati della Serie A: CRISTIANO RONALDO 31* [JUVENTUS]

DE LIGT 8 [JUVENTUS]

LUKAKU 7,5 [INTER]

ERIKSEN 7,5 [INTER]

DZEKO 7,5 [ROMA]

DYBALA 7,3 [JUVENTUS]

SANCHEZ 7 [INTER]

IBRAHIMOVIC 7 [MILAN]

RABIOT 7 [JUVENTUS]

RAMSEY 7 [JUVENTUS]

BONUCCI 6,5 [JUVENTUS]

SZCZESNY 6,5 [JUVENTUS]

VIDAL 6,5 [INTER]

ALEX SANDRO 6 [JUVENTUS]

KOULIBALY 6 [NAPOLI]

G. DONNARUMMA 6 [MILAN]

ARTHUR 5 [JUVENTUS]

CHIESA 5 [JUVENTUS]

CUADRADO 5 [JUVENTUS]

MORATA 5 [JUVENTUS]

HAKIMI 5 [INTER]

PERISIC 5 [INTER]

* Ingaggio netto e bonus esclusi