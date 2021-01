Udinese-Napoli, infortunio per Manolas: "Risentimento alla coscia"

Il Napoli ha perso Kostas Manolas dopo un quarto d'ora del match vinto in casa dell'Udinese: risentimento muscolare alla coscia destra.

Brutte notizie per Gattuso da - . Subito dopo il vantaggio di Insigne giunto su rigore, gli azzurri hanno perso Kostas Manolas.

Il greco, al 16', ha alzato bandiera bianca a causa di un problema muscolare che lo ha costretto a chiedere la sostituzione: al posto di Manolas, dentro Nikola Maksimovic.

Il club partenopeo, dopo la gara, tramite il proprio sito ha fornito una prima diagnosi.

"Kostas Manolas, uscito dopo un quarto d'ora nel match contro l'Udinese al Friuli, è stato sostituito per un risentimento muscolare alla coscia destra".

Con Koulibaly convocato ma ancora non al top dopo il guaio fisico patito prima della sosta contro la , soprattutto in vista della con la del 20 gennaio nel reparto arretrato per il Napoli è emergenza vera: i centrali arruolabili a tempo pieno, al momento, risultano essere solo Maksimovic e un Rrahmani a Udine protagonista di un esordio dal 1' negativo.