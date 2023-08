Udinese-Juventus alla prima giornata: due anni fa l'ultimo goal (annullato) di Ronaldo

Anche nel 2021/22, l'esordio dei bianconeri si materializzò in Friuli: finì 2-2, con il portoghese che salutò qualche giorno dopo.

La Juventus riparte da Udine, lì dove aveva chiuso il campionato scorso. Una coincidenza curiosa, che non accadeva da dieci anni, con Sampdoria-Juventus a chiudere il 2012-13 (3-2) e ad aprire il 2013-14 (0-1).

Lo scorso 4 giugno, all'Udinese Arena, i piemontesi si imposero 1-0 con il goal di Chiesa al minuto 68 che regalò ai ragazzi di Allegri i tre punti.

Fra le altre cose, i bianconeri avevano debuttato a Udine anche due stagioni fa. Il 22 agosto del 2021, infatti, la Juventus di Dybala e Cristiano Ronaldo sfidò i friulani, non andando oltre il 2-2 finale.

Quella fu anche l'ultima partita in Italia del portoghese. Ronaldo, partito dalla panchina, segnò la rete del 3-2 in extremis, annullata però dal VAR per posizione di fuorigioco.

Qualche giorno dopo, infatti, l'attuale giocatore dell'Al-Nassr salutò l'Italia, tornando al Manchester United dopo tre anni con la Juventus.

Oggi la sfida torna ad aprire la Serie A delle due formazioni bianconere, che ripartono proprio lì dove si era chiusa l'annata 2022/23. Queste le formazioni con cui scesero in campo Sottil e Allegri:

Udinese (3-5-2): Silvestri, Abankwah, Perez, Guessand; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Arslan, Buta, Nestorovski, Semedo, Cocetta, Centis, Russo, Bassi, Castagnaviz. All. Sottil



Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Kean, Di Maria, Rugani, Paredes, Barbieri, Iling Junior, Riccio, Sersanti. All. Allegri