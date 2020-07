Udinese-Juventus, le pagelle: Fofana e De Ligt sugli scudi

Le pagelle di Udinese-Juventus: nell'Udinese brillano soprattutto Fofana, Sema e Nestorovski; male Ramsey nella Juventus.

LE PAGELLE DI UDINESE-JUVENTUS

FOFANA 7.5: Chiacchierato in orbita , dal nulla si inventa un goal da tre punti. Anzi, da salvezza.

DE LIGT 7: Trova il goal, il quarto in stagione, e in generale propone una prova sicura. Insomma, nulla di nuovo per il miglior difensore della .

NESTOROVSKI 7: Fa a sportellate contro tutto e tutti e, soprattutto, trova una rete di livello con un colpo di testa chirurgico.

SEMA 7: Preme sull’acceleratore e trova un assist di qualità con un mancino delizioso.

RAMSEY 5: Alle prese con una condizione atletica scadente, ne azzecca poche. Per non dire nessuna. Bocciato.

ALEX SANDRO 4.5: Si perde in un bicchier d’acqua in occasione dell’1-1, l’ennesima amnesia di una stagione caratterizzata da alti e bassi.

UDINESE (3-5-2) Musso 6; Trost-Ekong 6.5, Becao 6.5 (93’ De Maio s.v), Nuytinck 6.5; Ter Avest 6 (77’ Samir s.v.), De Paul 6, Fofana 7.5, Sema 7, Zeegelaar 6 (69’ Stryger Larsen 6); Nestorovski 7, Okaka 6. Allenatore: Gotti

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; Danilo 5.5 (75’ Cuadrado 5.5), De Ligt 7, Rugani 6, Alex Sandro 4.5; Ramsey 5 (59’ Matuidi 6), Bentancur 5.5, Rabiot 6.5; Bernardeschi 5 (59’ Douglas Costa 5.5), Dybala 5.5, Ronaldo 5. Allenatore: Sarri