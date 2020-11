Udinese-Genoa, le formazioni ufficiali: Okaka e Scamacca titolari

Nell'Udinese ci sono Arslan e Zeegelaar, in difesa spazio per Becao. Genoa con Sturaro e Badelj, dal 1' anche Lerager.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Bani, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Lerager, Pellegrini; Pandev, Scamacca.

Sfida salvezza importante per risalire la china, quella di scena in Friuli tra l' di Gotti e il di Maran: bianconeri a quota quattro, penultimi in classifica, rossoblù a cinque, attualmente terzultimi. Tre punti fondamentali per uscire dalla zona calda.

Gotti sceglie Pussetto e Okaka come attaccanti del 3-5-2, con Zeegelaar e Stryger-Larsen esterni di centrocampo. In mezzo ci sono Arslan e De Paul, mentre in difesa giocano Becao, Samir e Nuytinck, pronti a difendere Musso, titolare tra i pali.

Il Genoa risponde con Perin in porta, difeso da Biraschi, Bani e Masuello. Ghiglion e Pellegrini sulle fasce, Pandev e Scamacca gli attaccanti del 3-5-2. In mezzo ci saranno Sturato, Badelj e Lerager. Panchina a sorpresa per Zajc e Rovella.