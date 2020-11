Udinese-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese sfida il Genoa nell'8ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 22 novembre 2020

22 novembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

L'Udinese di Luca Gotti ospita il Genoa di Rolando Maran per l'8ª giornata di in una sfida per le posizioni di bassa classifica. I friulani sono infatti penultimi in classifica con 4 punti e un cammino di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte, mentre i liguri occupano il terzultimo posto a quota 5, e hanno rimediato una vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Nei 26 confronti in Serie A fra le due squadre disputati in casa dei bianconeri, le statistiche premiano questi ultimi con 14 successi a fronte di 7 pareggi e 5 affermazioni dei rossoblù. In particolare delle ultime 9 trasferte contro l'Udinese nel massimo campionato, il Genoa ne ha vinto soltanto una, nel novembre 2014 per 4-2 sotto la guida di Gasperini. Per il resto ha collezionato 3 pareggi e ben 5 sconfitte.

Il Grifone è inoltre l'unica formazione fra le 20 che partecipano alla Serie A a non aver ancora fatto goal su palla inattiva. Dal canto suo l'Udinese ha subito il 50% dei suoi goal (3 su 6) di testa, la percentuale più alta nei 5 maggiori tornei europei.

I friulani sono reduci da una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare, il Genoa invece ha ottenuto tre sconfitte e un pareggio nel Derby con la . Stefano Okaka con 2 goal è il miglior marcatore dei bianconeri, mentre sempre con 2 reti Gianluca Scamacca e Marco Pjaca (che salterà il confronto per infortunio) sono i giocatori più prolifici dei liguri. In questa pagina tutte le informazioni su Udinese-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO UDINESE-GENOA

Udinese-Genoa si disputerà la sera di domenica 22 novembre 2020 nel palcoscenico della Dacia Arena di Udine. La partita, che sarà la 53ª in Serie A fra le due formazioni, sarà arbitrata dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 18.00.

La sfida Udinese-Genoa sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del digitale terrestre). La telecronaca della gara è affidata ad Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Coloro che preferissero vedere Udinese-Genoa in potranno affidarsi a Sky Go per seguirla sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Nella prima ipotesi dovranno preoccuparsi prima di scaricare l'apposita app per sistemi Android e iOS, nella seconda sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale del portale.

C'è inoltre l'opzione Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre la possibilità di vedere le partite di Serie A acquistando uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Udinese-Genoa anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito potrete avere gli aggiornamenti in tempo reale della partita.

Gotti è alle prese con il dubbio Pereyra: l'argentino va verso il forfait dopo il problema muscolare rimediato in Nazionale, ma viene monitorato quotidianamente. Qualora non dovesse recuperare i friulani potrebbero passare al 3-4-3 con Pussetto e Deulofeu che in questo caso supporterebbero ai lati del tridente Okaka. Sulle due fasce agiranno Stryger Larsen e Zeegelaar, mentre De Paul e Arslan agirebbero da interni di centrocampo. In porta ci sarà Musso, davanti a lui una linea a tre con Rodrigo Becão, Nuytinck e Samir.

Maran si affiderà al consueto 4-3-1-2. In attacco Zajc agirà da trequartista a supporto delle due punte, Pandev e il bomber dell' Under 21 Scamacca. A centrocampo la regia sarà affidata a Badelj, con Lerager e Rovella interni. In porta agirà Perin, davanti a lui una difesa a quattro con Biraschi e Luca Pellegrini terzini (difficile il recupero di Criscito, che accusa un problema al ginocchio) e Goldaniga e Bani coppia centrale. Possibile forfait anche per Zappacosta, sicuri assenti Pjaca e Cassata.

UDINESE (3-4-3): Musso; Rodrigo Becão, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Zeegelaar; Pussetto, Okaka, Deulofeu.

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Lu. Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pandev, Scamacca.