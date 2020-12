Udinese-Atalanta rinviata: cosa succede al Fantacalcio?

Udinese-Atalanta è stata rinviata a causa del maltempo. Cosa prevede il regolamento del fantacalcio in caso di rinvio.

-, partita valida per il decimo turno del campionato di , è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.

A rendere impossibile il normale svolgimento della gara sono state le avverse condizioni meteorologiche e la forte pioggia che ha di fatto reso impraticabile il campo di gioco della Dacia Arena.

Per Udinese-Atalanta andrà quindi trovata una data per il recupero ed ogni decisione finale avrà ovviamente delle ripercussioni anche sul fantacalcio. I giocatori delle due squadre non sono ovviamente scesi in campo e quindi va capito se e in che modo possano vedersi attribuiti un voto.

COSA DICE IL REGOLAMENTO

Il rinvio di una gara non rappresenta ovviamente un qualcosa di impossibile nell’arco di una stagione e quindi tale situazione è ampiamente contemplata dai vari regolamenti che ogni ‘Lega’ si impone.

In linea generale, i recuperi che non vengono disputati in un lasso di tempo che va dalla fine del turno all’inizio di quello successivo, implicano che ad ogni giocatore venga assegnato un ‘6 politico’.

Viceversa, se la partita dovesse essere recuperata entro tale range, verrebbe considerata come regolarmente giocata e quindi verrebbero presi in considerazione per il calcolo finale, i voti assegnati ad ogni singolo calciatore.

Nel caso in cui si sia costretti a ricorrere al 6 politico, generalmente viene assegnato a tutti i componenti della rosa e quindi anche a potenziali riserve, infortunati e squalificati. Tale voto avrebbe valenza anche per il modificatore di difesa.

Ovviamente, la cosa non esclude che i fantallentatori di una ‘Lega’ possano decidere di agire in maniera diversa e quindi di aspettare il recupero della gara, anche se probabilmente verrà disputata settimane o addirittura mesi dopo. A far fede è sempre il regolamento del proprio campionato.

QUANDO SI RECUPERA UDINESE-ATALANTA

Con un calendario così compresso è difficile trovare una nuova collocazione per la sfida. Tuttavia, tenendo conto che l’Atalanta sarà impegnata mercoledì prossimo in contro l’, è praticamente scontato il fatto che per il calcio d’inizio si dovrà attendere il 2021.