Quando si recupera Udinese-Atalanta: le date possibili

Udinese-Atalanta rinviata per maltempo: ecco le date possibili per recuperare la sfida della 'Dacia Arena'.

Il maltempo frena e . La partita tra friulani e orobici, valida per la decima giornata di , è stata rinviata a causa della forte pioggia caduta sulla 'Dacia Arena'.

Niente Udinese-Atalanta dunque e adesso, alla luce di un calendario ricco di impegni, c'è da capire quali sono le possibili date in cui collocare il recupero del match.

UDINESE-ATALANTA, LE POSSIBILI DATE PER IL RECUPERO

La prima data utile in cui recuperare Udinese-Atalanta, potrebbe essere mercoledì 20 gennaio 2021: la squadra di Gasperini, infatti, dovrebbe giocare negli ottavi di Coppa contro il il 13 gennaio (il calendario delle sfide non è stato ancora ufficializzato) e dunque - in tal caso - potrebbe utilizzare lo slot della settimana seguente per scendere in campo ad Udine.

In alternativa, qualora l'Atalanta non dovesse accedere ai quarti di , l'altra possibile data più ravvicinata in cui recuperare la partita con l'Udinese sarebbe mercoledì 27 gennaio.