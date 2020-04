Tuttosport: strategia Juventus, se parte Alex Sandro scatta l'assalto ad Alex Telles

In estate si prepara una mini rivoluzione tra i terzini della Juventus. Oltre De Sciglio, potrebbe lasciare anche Alex Sandro. Spunta Telles...

Se c'è un reparto che la vorrebbe trasformare durante il calciomercato estivo, questo è sicuramente quello dei terzini. Tra chi non ha convinto del tutto e chi potrebbe portare una grossa plusvalenza tra i bilanci di Madama.

Andiamo in ordine. Secondo 'Tuttosport', il primo indiziato a lasciare la Juventus è Mattia De Sciglio. Già vicino a lasciare a gennaio, l'ex terzino del è ricercato soprattutto all'estero: due squadre su tutte, il ed il solito .

Partendo lui, la Juventus andrà a caccia di un terzino sinistro, visto che a destra ci sono Cuadrado e Danilo. Il primo nome sulla lista di Paratici è quello di Emerson Palmieri, come sappiamo da tempo, ma se contestualmente dovesse lasciare Torino anche Alex Sandro, allora l'obiettivo cambierebbe.

Paratici potrebbe raccogliere una grossa cifra per bussare al e chiedere Alex Telles, terzino brasiliano ex che nelle ultime due stagioni si è imposto in Europa. Il Porto è bottega cara e sul giocatore si dovrebbe anche scatenare un'asta internazionale.

La Juventus potrebbe sfruttare però i soldi incassati dalle due uscite per strappare Telles al Porto. A questo punto al brasiliano si potrebbe 'associare' anche il ritorno di Luca Pellegrini dal . Ricordiamo che su Alex Sandro c'è il Paris Saint-Germain.