Tuttosport: la Juventus insiste per Icardi, Alex Sandro la chiave per averlo

Mauro Icardi potrebbe essere riscatto dal PSG, che così facendo avrebbe in cambio dalla Juventus Alex Sandro e forse anche un'altra pedina.

La non ha mollato l'idea di arrivare prima o poi a Mauro Icardi. Lo ha stuzzicato due estati fa, lo ha sfiorato l'estate scorsa e al terzo tentativo il matrimonio potrebbe realizzarsi, tra l'altro nel modo più strano possibile.

Già, perché secondo 'Tuttosport' in questa strategia della Juventus ci sarebbe prima di tutto il riscatto da parte del , che nonostante sembri orientato a non puntare su Mauro Icardi lo riscatterebbe comunque dall' .

Ma in un secondo momento entrerebbe in gioco la Juventus. Ma perché il PSG dovrebbe riscattare Icardi per poi darlo alla Vecchia Signora? Semplice, perché tra i bianconeri giocano almeno tre giocatori che Leonardo corteggia da molto tempo e con Icardi avrebbe in mano una pedina niente male da sfruttare per averne in squadra almeno uno.

Altre squadre

Tra questi c’è sicuramente Miralem Pjanic, ma al dg brasiliano piacciono tanto anche Paulo Dybala e Douglas Costa. E gli piace anche Alex Sandro, al quale sta pensando per sostituire il prossimo svincolato Layvin Kurzawa. Eccola la nuova tessera che potrebbe completare il puzzle.

Il terzino sinistro brasiliano è una garanzia e la Juventus vorrebbe tenerlo, ma è anche uno dei giocatori in grado di garantire una delle plusvalenze maggiori, visti i 40-50 milioni di valutazione e il fatto che i 26 spesi nel 2015 per acquistarlo dal sono stati quasi totalmente ammortizzati.

Tra l'altro i bianconeri seguono da tempo anche l'eventuale sostituto di Alex Sandro, che potrebbe essere Emerson Palmieri del , intenzionato più che mai a tornare in in estate. A lui si andrebbe ad aggiungere Luca Pellegrini di ritorno dal prestito al per completare il reparto.

Se si trattasse di inserire solo Alex Sandro con il PSG non sarebbe ovviamente uno scambio alla pari, ma abbasserebbe sensibilmente il costo di Icardi. E occhio che non venga inserito anche un altro giocatore, in modo da non uscire nulla dal punto di vista del cash e realizzare due plusvalenze redditizie.