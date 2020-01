Tutti vogliono Tonali: osservatori di PSG, United e Dortmund al Rigamonti

La Juventus è in vantaggio ma deve stare allerta per Sandro Tonali, visto che lo United, il PSG ed il Dortmund lo studiano da vicino.

Sandro Tonali è una delle più grandi sorprese di questa stagione in . Nonostante il sia in piena lotta per non retrocedere, il centrocampista del Brescia brilla ad ogni partita ed ha conquistato anche la Nazionale di Roberto Mancini, a suon di classe e prestazioni al top.

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, la resta in vantaggio per la corsa al giocatore, ma dovrà guardarsi anche dalla concorrenza proveniente dall'estero, e non solo dall' per quanto riguarda i confini nazionali.

Secondo 'Tuttosport', per la partita di venerdì sera tra Brescia e , allo stadio Rigamonti sono giunti osservatori da tutta Europa, ma soprattutto osservatori di , e .

Non è ancora chiaro se una di queste squadre abbia già fatto una seria richiesta al presidente Cellino, ma sicuramente il Brescia trae vantaggio da questa concorrenza, che porterà molto probabilmente ad un'asta vera e propria per Tonali. Al momento il prezzo del suo cartellino si aggira sui 50 milioni di euro.