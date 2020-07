Turno di riposo per Cristiano Ronaldo: non dovrebbe giocare contro la Roma

Ronaldo dovrebbe osservare un turno di riposo contro la Roma. Il portoghese si arrende nella corsa a titolo di capocannoniere e Scarpa d'Oro.

Non sarà l'Under 23 ma quella che scenderà in campo contro la si annuncia come una in fomazione ampiamente rimaneggiata. Tanti infatti i titolari che osserveranno un turno di riposo tra i quali, un po' a sorpresa, dovrebbe esserci anche Cristiano Ronaldo.

Il portoghese almeno teoricamente sarebbe ancora in corsa per la vittoria del titolo di capocannoniere e della Scarpa d'Oro, anche se i quattro goal di distacco da Ciro Immobile rendono l'impresa quasi proibitiva.

Ecco perché CR7 stavolta sembra deciso ad arrendersi saltando l'ultima partita di campionato. Al suo posto, probabilmente, nel tridente bianconero giocherà Zanimacchia. L'obiettivo, insomma, è farsi trovare pronto tra una settimana quando la Juventus si giocherà l'accesso alla Final Eight di contro il .

In questa stagione Cristiano Ronaldo ha saltato solo due partite di per turnover: la trasferta di e la gara casalinga contro il , più altre due a causa di qualche acciacco fisico (Brescia e ).

Dopo il lockdown invece Ronaldo le ha giocate tutte, saltando solo l'ultimo quarto d'ora di -Juventus quando il risultato era di 0-3 per i bianconeri.