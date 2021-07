Trofeo Berlusconi, Monza-Juventus: Cristiano Ronaldo dovrebbe rimanere a Torino

L'attaccante portoghese potrebbe non essere impiegato per la gara tra Juventus e Monza valida per il trofeo Berlusconi. Difficile vedere Dybala.

La Juventus si prepara alla seconda uscita del suo precampionato, la gara contro il Monza valida per il Trofeo Luigi Berlusconi: dopo aver lavorato in settimana e aver accolto diversi tra i nazionali rientrati alla base, Massimiliano Allegri nella giornata di domani comunicherà la lista dei convocati.

La formazione bianconera, che l'8 agosto sfiderà il Barcellona per il Trofeo Gamper, chiaramente scenderà in campo in formato "work in progress", con diverse certezze, quelle trasmesse dall'allenatore toscano, e alcuni spunti.

A non figurare tra i giocatori impiegati potrebbe essere Cristiano Ronaldo: l'attaccante portoghese, all'inizio della sua quarta stagione alla Juventus, appena ritornato dalle vacanze, ha svolto negli scorsi giorni i primi allenamenti in gruppo.

I convocati della #Juventus per il Trofeo Berlusconi usciranno domani mattina: #CR7 molto probabilmente rimarrà a Torino per continuare la preparazione @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 30, 2021

Contro il Monza potrebbe non essere presente: Ronaldo, infatti, dovrebbe rimanere a Torino per continuare la preparazione e presentarsi al meglio ai prossimi impegni. Alla pari del compagno d'attacco, potrebbe continuare ad allenarsi anche Paulo Dybala, in virtù del programma personalizzato che sta attualmente seguendo: per entrambi possibile convocazione per il Gamper contro il Barcellona.