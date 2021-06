Tra Tottenham, Real Madrid e l'ipotesi ritiro: l'enigma Bale

Uomo di punta del Galles, Gareth Bale è ancora uno dei giocatori già forti al mondo. Il suo è però un futuro ancora tutto da scrivere.

E’ uno dei più forti giocatori al mondo, un campione capace di cambiare l’intero volto di una partita con una singola giocata o con una delle sue proverbiali percussioni.

Gareth Bale è l’uomo di punta del Galles che domenica sera affronterà l’Italia in un match che metterà potenzialmente in palio anche il primo posto nel Gruppo A e sta giocando un Euro 2020 da ottimo protagonista. In campo per tutti e novanta i minuti, prima nel pareggio contro la Svizzera e poi nella vittoria per 2-0 contro la Turchia, match nel quale ha fallito un rigore, ma ha anche fornito due assist decisivi, sta dimostrando di attraversare un ottimo momento di forma. Eppure il suo futuro al momento rappresenta un’incognita.

Il campione gallese nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Tottenham, club nel quale ha fatto ritorno nel settembre del 2020 con la formula del prestito secco dal Real Madrid. Sulla carta quindi, ad attenderlo ci sarà una nuova parentesi in Spagna con i Blancos, ma la cosa potrebbe non essere così scontata.

Bale infatti, parlando recentemente del suo futuro è rimasto molto sul vago, facendo però intendere che una decisione definitiva è stata già presa.

DA ESCLUDERE UN ALTRO RITORNO AGLI SPURS

Tra le ipotesi che sono state fatte in vista della stagione 2021-2022, c’è anche quella di una nuova parentesi al Tottenham, la terza della sua carriera.

Approdato nel club londinese nel 2007, proprio con gli Spurs Bale si è consacrato come uno dei migliori giocatori del pianeta. Al Tottenham è di casa e tornare a Londra dopo l’ultima annata non entusiasmante vissuta al Real Madrid, l’ha aiutato a tornare ad esprimersi ad alti livelli.

Anche nel corso dell’ultima stagione, ha però dovuto fare i conti con una serie di inconvenienti fisici che non gli hanno consentito di scendere in campo con regolarità. Le partite giocate in Premier League sono state infatti solo venti, ma condite però da ben undici reti (una ogni 84’). A queste ne vanno aggiunte altre dieci di Europa League, più quattro tra FA Cup e Coppa di Lega, che hanno portato il computo complessivo a 34.

Anche se non sempre a pieno servizio, Bale ha saputo dare il suo contributo nel corso dell’annata si è fatto sentire e per questo in molti hanno parlato di un possibile ulteriore ritorno, ma a smentire tale ipotesi è stato lo stesso giocatore nei mesi scorsi.

“Il mio piano originale era quello di trascorrere una stagione al Tottenham. Ho lasciato Madrid soprattutto per giocare ed essere in forma per gli Europei. L’idea è sempre stata quella di restare per un anno per poi tornare al Real Madrid”.

AL REAL MADRID CON ANCELOTTI

Gareth Bale è legato al Real Madrid, club che l’ha prelevato proprio dal Tottenham nel 2013 a fronte di un esborso da 100 milioni di euro, da un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2022.

Nei suoi primi sette anni vissuti a Madrid, ha vinto due campionati, una Coppa di Spagna, due Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, tre Supercoppe Europee e quattro Mondiali per Club, andando a comporre con Cristiano Ronaldo e Benzema un tridente offensivo devastante.

Tuttavia, la sua lunga avventura spagnola è stata contraddistinta anche da lunghi stop dovuti a problemi fisici che spesso l’hanno catapultato al centro del mirino dei più critici. E’ per questo motivo che, pur essendo un giocatore fortissimo, non è mai riuscito a diventare un vero idolo dalle parti del Bernabeu.

A fargli decidere di lasciare Madrid, per vivere un’annata da protagonista al Tottenham, è stato anche un rapporto complicato con Zidane. Il tecnico transalpino infatti, nella sua seconda parentesi alla guida del Real, non ha mai considerato Bale come un elemento imprescindibile.

I diversi infortuni e la difficoltà nelle ultime stagioni a giocare partite ravvicinate, hanno contribuito a far uscire il gallese dal gruppo degli intoccabili.

Lo stesso Zidane, dopo la partenza di Bale, è parso tutt’altro che infastidito dalla cosa.

“Con Bale si tratta sempre di una parte contro l’altra, ma io con lui non ho mai avuto problemi. Succedono delle cose, ma sarà sempre così. Non ho parlato con lui, ma non posso fare altro che augurargli il meglio. Ho sempre detto che è un giocatore spettacolare”.

Ora che Zidane non siede più sulla panchina del Real Madrid, per Bale potrebbe essere molto più semplice pensare ad una nuova stagione da protagonista al Bernabeu. In Spagna ritroverebbe Carlo Ancelotti, un tecnico che conosce già benissimo e che ha parlato anche di lui nel giorno della conferenza stampa di presentazione che ha dato il via alla sua seconda avventura con i Blancos.

“Bale non ha giocato molto in Inghilterra, ma ha segnato molti goal ed è stato efficace soprattutto nelle ultime partite quando ha giocato con più regolarità. Lo conosco bene e so che se ha le motivazioni per provare a giocare al meglio, può fare ancora una grande stagione”.

Porte aperte quindi, ma in Spagna ultimamente hanno parlato di un ritorno non così certo.

L’OPZIONE RITIRO

E’ l’ipotesi certamente più clamorosa, ma è anche una di quelle delle quali si sta parlando con maggiore insistenza. Secondo quanto riportato recentemente da ‘Marca’, Bale sta pensando ad un ritiro che verrebbe annunciato subito dopo la fine di Euro 2020.

L’asso gallese, anche se nel corso dell’ultima parentesi con Zidane ha in più occasioni cercato di lasciare il Real, si trova bene a Madrid, tanto che la sua famiglia ha trascorso l’ultimo anno nella capitale spagnola nonostante lui giocasse a Londra.

In molti parlano di un Bale realmente felice di giocare solo quando indossa la maglia del suo Galles e per questo pronto ad appendere gli scarpini al chiodo a soli trentuno anni.

Ritiro vorrebbe dire rescindere il contratto che lo lega al Real Madrid, opzione questa non propriamente sgradita al club. Una risoluzione consensuale, vorrebbe infatti dire risparmiare qualcosa come dodici milioni di euro.

Bale intanto, poco prima di Euro 2020, ha pronunciato una frase sibillina che ha fatto molto discutere.

“So già dove andrò a giocare, ma se lo dicessi ora creerei il caos”.

Bale ha rinviato a dopo gli Europei ogni possibile annuncio, spiegando che adesso vuole concentrarsi esclusivamente sulla sua Nazionale.

Certo non è da escludere un possibile trasferimento in un’altra squadra ma, soprattutto in questo periodo, sarebbero pochissimi i club capaci di farsi carico di un ingaggio come il suo.