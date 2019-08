Dybala al Tottenham, affare saltato: decisivi i diritti d'immagine

Paulo Dybala non andrà al Tottenham: gli Spurs si sono chiamati fuori dopo i problemi legati ai diritti d'immagine.

Al momento Paulo Dybala non si muove dalla . Il giocatore argentino non è riuscito a raggiungere la totale intesa con il , in queste ultime ore frenetiche del calciomercato inglese.

Nuovo incontro nel primo pomeriggio tra #Juventus , #Tottenham ed entourage #Dybala : altra fumata nera per quanto concerne i diritti d’immagine. Gli Spurs si tirano definitivamente fuori ⛔️🇦🇷 @GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 8, 2019

Decisiva la questione legata ai diritti d'immagine del giocatore, che non è stata risolta. Il Tottenham probabilmente virerà su altri obiettivi in queste ultime ore di mercato (con Lo Celso in fase di chiusura), mentre la Juventus dovrà capire se tenere Dybala, ormai, o provare a venderlo ad altre squadre, certamente non della Premier League.

Paulo Dybala nel giro di una settimana è stato prima ad un passo dal , poi vicinissimo al Tottenham; evidentemente però la Premier League non è nel destito della Joya in questo momento della sua carriera.

Il suo futuro parlerà ancora bianconero o si spalancheranno altre porte di calciomercato davanti a lui? Il giocatore ad esempio è parecchio stimato dal .

Adesso potrebbe tra l'altro riprendere corpo l'ipotesi dello scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi, anche se si tratta solo di un'idea, magari percorribile negli ultimi giorni di calciomercato da e Juventus.