Il Torino riparte da Longo: cuore granata e passato in Primavera

Il Torino, dopo aver esonerato Mazzarri, punta sul ritorno di Moreno Longo che vanta un passato da giocatore granata e tecnico delle giovanili.

Archiviato il divorzio con Walter Mazzarri, arrivato dopo la netta sconfitta subita a , il riparte da un nuovo allenatore: Moreno Longo. Vecchia conoscenza del mondo granata, tra un passato in campo e un altro da allenatore nel settore giovanile.

Una scelta logica. A maggior ragione considerando il periodo storico, con un netta spaccatura tra la piazza e la proprietà. Motivo per cui, Urbano Cairo ha deciso di concedere una chance a colui che, comunque, lo aveva già convinto prima di spiccare il volo accettando prima l'offerta della Pro Vercelli e dopo quella del .

E, proprio in terra ciociara, dopo la promozione in serie B, Longo ha avuto modo di prendere contatto con l'élite nostrana, pur venendo esonerato nel dicembre del 2018. Nulla che però possa mettere in discussione le qualità di un tecnico che, in lungo e in largo, ha dimostrato di saper valorizzare la linea verde.

Alla guida della Primavera del Torino per quattro stagioni, Longo è riuscito a portare i suoi ragazzi per due anni di fila alla finale scudetto: una volta perdendo contro il , un'altra vincendo sulla , con tanto poi di Supercoppa nell'annata ventura.

All'orizzonte, tuttavia, il lavoro si preannuncia dei più complicati. Vuoi per una classifica che non rispecchia le qualità dell'organico, vuoi per l'aspetto psicologico pressoché da ricostruire. Insomma, solo macerie.

Longo, dalla sua, avrà la conoscenza del direttore sportivo granata, Massima Bava, con il quale - come detto - ha ottenuto risultati straordinari. Un punto di riferimento importante, a maggior ragione se le cose in chiave progettuale dovessero andare nel verso giusto.

Battuta la concorrenza di Gianni De Biasi, che in tornerebbe volentieri, specialmente nella società con la quale aveva lavorato in più battute. Nulla da fare. Il vecchio, nuovo, che avanza: Longo a spuntarla. Auguri.