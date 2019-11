Torino-Juventus, le pagelle: Sirigu mostruoso, Dybala delude

Nel Torino ottima prova per Lyanco e Bremer, Verdi non riesce ad incidere. Bernardeschi e De Sciglio flop, Higuain entra ed è decisivo.

SIRIGU 8: Altro giro, altra prestazione da urlo. Salva il salvabile, super nel primo tempo su De Ligt. Insomma, la solita grande certezza.

DE LIGT 7: Per poco non la combina grossa, tanto per cambiare, per un tocco di mano. Poi, sale di tono e la decide.

PJANIC 7: Recuperato in extremis, prova a mettere ordine in mezzo al campo con la solita massiccia dose di fosforo. Ci riesce a targhe alterne, ma non per colpe sue. Bensì per gli errati movimenti collettivi.

BELOTTI 6.5: E’ l’anima della formazione granata. Ci mette tutto, ma proprio tutto, per cercare di creare difficoltà alla retroguardia bianconera. Detto ciò, dalle sue parti, arrivano pochi palloni interessanti.

DE SCIGLIO 5.5: Assente dal 31 agosto, torna in campo trovando grandi difficoltà. Poco gamba in tono propositivo, male nell’uno contro uno. Prova a galleggiare con un paio di chiusure provvidenziali, troppo poco per venirne a capo.

BERNARDESCHI 5: Nulla da fare, il ragazzo non c’è. O meglio, in campo – da qualche partita a questa parte – viene schierato con continuità, ma l’efficacia dei contributi resta impalpabile. Male.

TORINO (3-5-2) Sirigu 8; Izzo 6.5, Lyanco 6.5, Bremer 6; Aina 6, Baselli 6 (85’ Millico s.v.), Rincon 6 (74’ Zaza s.v.), Meité 5.5, Ansaldi 6.5; Verdi 5.5 (80’ Lukic s.v.), Belotti 6.5. Allenatore: Mazzarri

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 7; Cuadrado 6.5, Bonucci 6.5, De Ligt 7, De Sciglio 5.5; Bentancur 6 (66’ Khedira 6), Pjanic 7, Matuidi 6.5; Bernardeschi 5 (66’ Ramsey 6); Dybala 6 (60’ Higuain 7), Ronaldo 6. Allenatore: Sarri