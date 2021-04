Torino-Juventus, le pagelle: Sanabria e Chiesa i migliori

Nella Juventus male Szczesny, Kulusevski e Alex Sandro. Chiesa si prende la squadra sulle spalle. Sanabria al top.

PAGELLE TORINO-JUVENTUS

SIRIGU 6.5 – Al di là dell’ormai solito goal sotto le gambe, prova a salvare il salvabile. E ci riesce.

IZZO 6 – Mantiene oculatamente la posizione, spiccando principalmente nel gioco aereo. Avvio non particolarmente convincente, dopodiché prende le misure agli attaccanti bianconeri.

BREMER 7 – Di gran lunga, per letture individuali e non solo, il miglior interprete del pacchetto arretrato granata. Super di testa, bravo nel gioco d’anticipo.

BUONGIORNO 6.5 – I clienti, dalle sue parti, sono piuttosto scomodi. Ma non traballa, anzi, a volte ne viene a capo anche con classe.

VOJVODA 5 – Chiesa preme ininterrottamente sull’acceleratore e, si sa, neutralizzarlo non è semplice. Detto ciò, patisce in lungo e in largo. Il tutto, non mettendo in mostra piedi educati.

RINCON 6.5 – Tra gli ex di giornata, getta il cuore oltre l’ostacolo. Pressa tutto e tutto, onorando – eccome – la casacca. (72’ LUKIC 5.5 – Un po’ troppo arruffone).

MANDRAGORA 6.5 – Dà geometrie e punti di riferimento e, inoltre, ha il merito di creare la conclusione dell’1-1. Insomma, netta e chiara crescita esponenziale.

ANSALDI 6 – Nel giallo tattico c’è tutta l’intelligenza di un giocatore esperto che, nei momenti di maggiore difficoltà, non perde mai la calma.

VERDI 6.5 – Partenza in sordina, atteggiamento timido, ma con il trascorrere dei minuti cresce e non è un caso che ne giovino pure i compagni. Certamente, però, potrebbe fare di più. Ma questa non è una novità. (86’ BASELLI S.V.)

SANABRIA 7.5 – Dopo l’Inter, regala due dispiaceri anche alla Juve. Attacca primo e secondo palo da centravanti navigato, cosa che è a tutti gli effetti.

BELOTTI 6 – La generosità non gli manca. E lo si capisce candidamente da come abbassi il suo raggio d’azione per favorire il flusso corale. Poco servito, fa quello che può. (72’ ZAZA 5.5 – Invisibile)

SZCZESNY 5 – Mette le manone sulla conclusione di Mandragora, ma non riesce a disinnescare il lampo granata. Poi, la combina grossissima. Male. E non bastano i due interventi provvidenziali nel finale per giustificare l'enorme leggerezza.

CUADRADO 5.5 – Consueta fonte di gioco, crea sporadicamente la superiorità numerica ma senza incisività.

DE LIGT 6 – Rischia in avvio per un contatto con Belotti, ma poi non commette grossi errori.

CHIELLINI 6 – Si gestisce all’interno del match e ha il merito di fare la sponda per CR7.

ALEX SANDRO 4.5 – Patisce, e non poco, le giocate di Rincon. Non perfetto, inoltre, sul primo blitz di Sanabria. Spinge poco e, soprattutto, con scarsi risultati. (86’ RABIOT S.V.)

KULUSEVSKI 4 – Una performance di rara bruttezza, con l’ennesimo appoggio scriteriato a costare carissimo. Non si capisce quale sia il suo ruolo, né quali compiti abbia. (71’ BERNARDESCHI 6 – Crea il cross del 2-2).

DANILO 5.5 – Ormai in pianta stabile davanti alla difesa, questa volta s’inceppa nei tempi di gioco. (71’ RAMSEY 5 - Non ha passo, non ha anima. Boh)

BENTANCUR 6 – Non male, affatto, uttavia si adegua alla mediocrità collettiva. Palo.

CHIESA 7 – E’ l’unica gioia della stagione juventina. Stop.

MORATA 5 – Assist di giornata, ha la possibilità di segnare ma – ultimamente – i problemi di mira abbondano. Aggravante.

CRISTIANO RONALDO 6 – Non l’atteggiamento dei tempi migliori, viaggia al piccolo trotto. Strappa la sufficienza grazie al goal.