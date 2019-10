Torino, comunicato di Ultras e Maratona contro Mazzarri: “Se ne deve andare”

Quello del non è stato un primo scorcio di stagione esaltante. La compagine granata, non solo ha fallito l’approdo alla fase a gironi dell’ , ma è incappato in una serie di risultati che hanno reso il suo avvio in campionato non all’altezza delle aspettative.

Il Torino, che è reduce dal pareggio interno contro il e che si appresta ad affrontare una trasferta estremamente dura come quella sul campo della , ha messo in cascina 11 punti nelle prime nove giornate del torneo, figli di tre vittorie, due pari e ben quattro sconfitte.

A finire sul banco degli imputati è stato Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, che contro la Lazio non ci sarà a causa della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo, è finito nel mirino della tifoseria. Gli Ultras granata e la Maratona, hanno infatti emesso un comunicato con il quale hanno chiesto il suo immediato allontanamento.

“Non ne possiamo più: Mazzarri se ne deve andare!

Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo.

Se ne deve andare perché il Filadelfia è sempre chiuso. Sempre! Così impedisce alla gente di vivere il Toro, fa passare alla gente la voglia di tifare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, infine, è stato aver indicato Chiellini come esempio per i giocatori del Toro. Una provocazione insopportabile! Un allenatore del Toro non può indicare un gobbo come Chiellini come esempio! Mai! E non stiamo qui ad elencare i vari modelli da cui prendere esempio, che hanno giocato nel Toro: ce ne sono decine e decine, basta saper scegliere.

E Cairo? Va bene anche questo a Cairo? Cairo può accettare che un suo dipendente citi Chiellini come esempio per il Toro? No, non può assolutamente accettalo, secondo noi. Non deve!”.