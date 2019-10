Mazzarri salta la Lazio: primo allenatore di A squalificato dopo 5 ammonizioni

Walter Mazzarri non sarà in panchina contro la Lazio mercoledì sera: è il primo tecnico squalificato dopo aver ricevuto 5 cartellini gialli.

Con il giallo rimediato nella sfida di ieri contro il , l'allenatore granata ha raggiunto la quota di ammonizioni che, da quest'anno, garantisce la squalifica di un turno anche ai tecnici e non solo ai giocatori.

Al momento il Torino ha finora raccolto 11 punti in 9 partite ed è lontano 4 punti dalla zona , obiettivo stagionale dopo l'ottavo posto della scorsa stagione, che ha portato comunque i granata in Europa.

Mazzarri non sarà quindi in panchina all'Olimpico di , dove la sua squadra sfiderà i biancocelesti in una sfida già chiave. Al suo posto in panchina ci sarà il fidato vice Nicolò Frustalupi.

Anche un altro allenatore ha ricevuto una squalifica per una giornata: si tratta di Vincenzo Montella, che non sarà in panchina per la sfida della contro il al Mapei Stadium per aver rivolto all'arbitro un'espressione minacciosa.