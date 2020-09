Tonali alle visite col Milan: "Colpa delle favole"

Sandro Tonali nella notte ha pubblicato una foto di lui da piccolo con la maglia del Milan. Oggi comincia, con le visite, la sua avventura.

È il giorno di Sandro Tonali al . L'ormai ex giocatore del è arrivato in mattinata alla clinica 'La Madonnina' per effettuare le classiche visite mediche di rito, attualmente in corso. Poi, se tutto dovesse andare secondo i piani, firmerà il suo contratto con i rossoneri e sarà annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan.

Elliott investirà complessivamente 35 milioni. La formula prevede 10 milioni per il prestito, 15 per il diritto di riscatto e altri 10 sotto forma di bonus.

E nella notte Sandro Tonali ha infiammato i tifosi del Milan che già non stanno nella pelle per le sue giocate. Su Instagram ha postato una foto di lui da piccolo con la maglia rossonera, scrivendo anche una frase parecchio d'effetto: "Colpa delle favole". Che è anche il titolo di una canzone di Ultimo, cantante preferito del giocatore.

Tonali sembra già un predestinato al Milan e a sostegno di ciò ha voluto prendersi anche la maglia numero 8, chiedendo direttamente Gattuso il "permesso". Sta entrando in punta di piedi, ma ha le stigmate del campione, su questo non c'è dubbio.

Poi starà a lui mantenere le promesse. Ma troverà un ambiente che non aspetta altro di esaltarlo, soprattutto dopo aver soffiato il giocatore all' , che nelle ultime settimane di fatto non aveva più trattato con il Brescia il suo acquisto.

Comincia oggi, quindi, la nuova avventura di Sandro Tonali al Milan. Una storia che parte da lontano, dai suoi primi passi nel mondo del calcio. Colpa delle favole...