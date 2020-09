Tonali-Milan, è corsa contro il tempo: potrebbe rientrare nella lista UEFA

Il Milan dovrebbe chiudere entro 48 ore l’operazione Tonali. Il giocatore ha intanto chiesto a Gattuso il ‘permesso’ di prendere la 8.

I crismi dell’ufficialità non ci sono ancora, ma ogni dubbio è stato spazzato via da tempo: il è riuscito a piazzare uno dei colpi più importanti della sessione estiva di calciomercato assicurandosi Sandro Tonali.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista che con il si è imposto come uno dei più grandi talenti del panorama calcistico italiano, non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura e di unirsi alla squadra per la quale faceva il tifo da bambino.

Tonali ha rifiutato tutte le altre offerte ricevute pur di vestire la maglia rossonera e adesso, perché il sogno diventi realtà, non restano che gli ultimi passi. Il giocatore dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà per le prossime cinque stagioni al club meneghino.

Altre squadre

Se tutto andrà secondo i piani, l’ufficialità del suo approdo al Milan potrà arrivare già nel giro di quarantotto ore e di fatto il conto alla rovescia è già iniziato.

Tecnicamente potrebbe esserci il tempo per chiudere definitivamente l’operazione ed inserire il suo nome nella lista da consegnare alla UEFA degli uomini da impiegare nel secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

In , in un match a gara secca, Pioli dovrebbe andare sul sicuro e puntare quindi in mediana sulla collaudata coppia Kessié-Bennacer, definire l’operazione Tonali entro la mezzanotte di giovedì potrebbe però comunque concedere al tecnico un’ulteriore carta da giocarsi a centrocampo.

Lo stesso Tonali intanto, in attesa di firmare, ha già scelto il suo nuovo numero di maglia. Secondo quanto riportato da Sky, ha optato per l’8, ovvero lo stesso che portava sulle spalle il suo idolo Rino Gattuso. Ma c’è di più.

Il nuovo gioiello rossonero ha anche chiamato proprio Gattuso per chiedergli il ‘permesso’ di indossare la sua maglia, ricevendo ovviamente il via libera.