Tonali, Inter in pole ma il Milan ci prova: la Juventus non entrerà in corsa

La Juventus non tenterà l'inserimento per Sandro Tonali, vicino all'Inter. Il Milan tenta il derby di mercato, ma i nerazzurri restano in vantaggio.

Sandro Tonali ha un taglio di capelli simile a quello di Andrea Pirlo. Gioca nel , la squadra dov'è nato Pirlo. E nel ruolo di Pirlo. Ma ha sempre allontanato qualsiasi paragone con il suo più illustre predecessore: "Mi vedo più simile a Gattuso". Due pianeti che, insomma, sembrano destinati a viaggiare ognuno per la propria orbita. Anche sul mercato.

Proprio di Tonali, e di un possibile ritorno di fiamma della dopo la scelta di affidare la panchina a Pirlo, si è parlato negli ultimi giorni. Un possibile inserimento favorito dal cambio di guida tecnica, ma anche dal fatto che la stima degli uomini della Continassa nei confronti del gioiello delle Rondinelle non è certo roba recente. Non, però, al punto da trasformare l'apprezzamento in trattativa vera e propria.

L'articolo prosegue qui sotto

In pole per Tonali rimane l' . Ovvero il club che più di tutti ha dimostrato la concreta volontà di regalare il centrocampista di Lodi ad Antonio Conte. Attenzione, però al : il Diavolo ha tentato di inserirsi a sorpresa, sfruttando anche la simpatia dichiarata del calciatore nei confronti del rosso e del nero.

Altre squadre

Niente da fare, invece, per la Juventus. La Signora, nonostante in passato abbia ponderato un tentativo, ha deciso di non entrare in corsa. Lasciando dunque via libera alle milanesi. Con l'Inter, come detto, ancora in vantaggio sul Milan.

A tal proposito, in casa bianconera i ragionamenti sono sempre in corso. Arthur è realtà, già acquistato dal in cambio di Pjanic. Mentre Matuidi ha salutato la comitiva per guadagnarsi un futuro a stelle e strisce all'Inter Miami. Qualcosa accadrà ancora, entro ottobre, in un reparto da rimodellare. Senza che nei discorsi venga coinvolto Tonali.