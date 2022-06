Dai gironi di Champions alla B inglese: Tomasson allenerà il Blackburn

L'ex attaccante del Milan, reduce da due campionati vinti in Svezia, ha deciso di scendere di categoria per guidare il Blackburn: obiettivo Premier.

Jon Dahl Tomasson è il nuovo allenatore del Blackburn. E' stato infatti annunciato ufficialmente dal club inglese il prescelto per sostituire Tony Mowbray, rimasto sulla panchina dei Rovers per cinque anni: ora la rivoluzione, per tentare il ritorno nella massima serie.

Tomasson sbarca in Championship dopo aver guidato il Malmo, compagine svedese, nei gironi di Champions. Un'annata deludente in terra europea, visto l'ultimo posto alle spalle delle qualificate agli ottavi Juventus e Chelsea, nonchè dello Zenit retrocesso in Europa League.

Nonostante la delusione europea, il Malmo ha conquistato sotto Tomasson due titoli di Svezia consecutivi: sembrava poter rimanere, ma l'ex attaccante del Milan ha preferito lasciare la panchina per puntare su un nuovo incarico all'estero. Sognava l'Italia, è arrivata l'Inghilterra.

Una discesa in seconda serie inaspettata, considerando l'arrivo dalla Champions, ma una 'retrocessione' solamente in parte: la Championship è del resto la migliore 'B' al mondo, quella verso cui guardano centinaia di osservatori per il futuro della propria squadra.

Tomasson ha lasciato il Malmo a fine dicembre e dopo aver ascoltato proposte interessanti da tutta Europa, ha finalmente optato per il progetto di rinascita del Balckburn, che non gioca in Premier League oramai da un decennio. Dal 2012 persino l'inferno della terza serie nell'annata 2017/2018.

Mowbray ha guidato il Blackburn all'immediato ritorno in Championship, senza però ottenere posizioni d'elite nel tentativo di rivedere la luce della Premier: l'ottavo posto del 2021/2022 è stato il miglior risultato, ma non abbastanza per mettere i bastoni tra le ruote della promozione andata a Nottingham Forest, Fulham e Bournemouth.

"Sono davvero orgoglioso ed entusiasta di assumere la carica di capo allenatore del Blackburn Rovers, un club con molta tradizione e anche grande ambizione" ha detto Tomasson dopo l'ufficialità. "Abbiamo una squadra giovane qui, e anche un grande settore giovanile. I proprietari hanno una visione chiara, che è quella di sviluppare giocatori e diventare un club sostenibile della Premier League nel tempo, quindi sono davvero felice di essere coinvolto in questo nuovo entusiasmante capitolo per il club".