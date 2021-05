Toldo a Goal: "Olanda-Italia di Euro 2000 fu memorabile"

Da riserva a pilastro. Euro 2000, per Francesco Toldo, da una spedizione nelle vesti di gregario si trasformò in una vera e propria favola. Picco più alto la semifinale con l'Olanda, in cui l'ex portierone si rivelò una saracinesca.

Toldo, in esclusiva a Goal, riavvolge il nastro all'edizione disputata 21 anni fa in cui l'Italia perse il trofeo ai supplementari contro la Francia di Trezeguet.

Il tuo approccio personale al torneo.

"Ero il secondo e non pretendevo di prendere il posto di Buffon finché non si è infortunato. Accolsi quegli Europei come una competizione in cui, prima di tutto, dovevo divertirmi. Perché su di me non c'era pressione. E' stata una sorta di ciliegina sulla torta. E alla fine è quello che è successo, mi sono divertito tanto".

"Gli anni migliori della mia carriera sono stati tra i 26 e i 34 anni. Allora ero in Nazionale da quasi 5 anni, un po' di più se tengo conto anche dell'Under 21, dove il gruppo di giocatori era pressoché lo stesso. Avevamo già affrontato la Francia di Zidane a Montpellier (agli Europei Under 21 del 1994, ndr), la mia carriera internazionale si è protratta fino al 2004. E' stata un'esperienza incredibile. Giocare per il proprio Paese è sempre un motivo di grande orgoglio, si dice anche che indossare la maglia della propria Nazionale sia una responsabilità pesante ma per me non lo è mai stato".