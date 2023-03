Tocco di braccio di Rabiot, la stoccata di Materazzi: “E poi si chiedono il perché…”

L’ex difensore e bandiera dell’Inter, Marco Materazzi, ha commentato il possibile tocco di braccio di Rabiot in occasione del goal di Kostic.

E’ stato un Derby d’Italia che ha lasciato dietro si sé una lunga scia di polemiche, quello che ha visto la Juventus imporsi per 1-0 a San Siro contro l’Inter.

A scatenarle alcune decisioni arbitrali e in particolar modo una presa al termine dell’azione che ha portato alla rete decisiva di Kostic.

Il centrocampista della Juventus, Rabiot, ad inizio azione è sembrato toccare il pallone con il braccio, ma il direttore di gara Chiffi, la cui visuale era perfetta, non ha ravvisato alcuna irregolarità ed ha quindi considerato valido il goal.

Una decisione che non è andata ovviamente giù a coloro che hanno i colori nerazzurri nel cuore e, non è dunque un caso, che subito in rete sia diventata virale l’immagine del tocco di Rabiot avvenuto a pochi metri dal direttore di gara.

Tra coloro che hanno commentato la cosa anche Marco Materazzi. L’ex difensore dell’Inter, attraverso il proprio profilo Instagram, ha infatti pubblicato una storia con il fotogramma dell’episodio incriminato, accompagnato da un commento eloquente.

Instagram

“E poi… si chiedono il perché!!!

… avevi la visuale coperta?”