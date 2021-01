Thuram alla Juventus: intelligenza al potere

Secondo difensore più pagato della storia bianconera, Thuram all'ombra della Mole ha viaggiato all'insegna della manifesta superiorità.

Beh, 144 presenze con la non si possono dimenticare. E, infatti, Lilian Thuram non l'ha fatto. Lui che, prima dell'approdo di De Ligt alla corte della Signora, ha rappresentato l'investimento più oneroso della storia dei difensori bianconeri. Roba da 41 milioni e 500 mila, convertiti in euro. Una cifra monstre, quella spesa da Madama nel giugno del 2001, ma lungimirante.

Perché il francese, con grande intelligenza e professionalità, ha fatto per anni le fortune del gruppo zebrato. Nel dettaglio, cinque stagioni vissute premendo ininterrottamente sull'acceleratore. Come terzino, come centrale, come calciatore applicato. Rispettato da tutti, dentro e fuori il rettangolo di gioco.

Poche parole, ma dette bene e con autorevolezza. L'ex , e lo dimostra l'attualità, non è solito concedersi né ai riflettori né alle banalità. Un uomo di spessore, capace di rispondere per le rime a a Jean-Marie Le Pen, che si lamentava dell'eccessiva presenza di giocatori di colore all'interno della Nazionale francese.

Altre squadre

Una vera e propria forza della natura, capace di imporsi in - tra le fila Ducali - con rapidità ed efficacia. Un'esperienza vincente: Coppa Uefa, e . Un solo rimpianto, per lui e per la famiglia Tanzi, ovvero lo scudetto sfiorato più volte. Raggiunto, successivamente, all'ombra della Mole.

Fortemente voluto dall'ex dg Luciano Moggi, costantemente a caccia di leader, nonché grande sponsor di Thuram, con tanto di corteggiamento già ai tempi del .

"Ho avuto la fortuna di giocare in una squadra in cui non servivano parole. Nello spogliatoio c'era gente come Pessotto, Conte, Ferrara: entravi lì dentro, e se non eri proprio stupido diventavi già della . Bastava seguire la direzione indicata da quei grandi personaggi"

E, al netto di Calciopoli, il francese con la Juve le sue soddisfazioni ha avuto modo di togliersele. Sebbene sbarcato a all'epoca con 29 primavere sulle spalle, quindi non certamente da promessa di belle speranze.

Lilian deve molto soprattutto a Marcello Lippi che, con dedizione e perseveranza, gli ha fatto capire di essere munito di tutte le caratteristiche necessarie per arare la fascia destra. Bingo.

Velocità, tecnica, cross. Ha ragione il tecnico viareggino e, giustappunto, il transalpino diventa una fonte di gioco a tutti gli effetti.

Esponente illustre dello scudetto 2001-2002, l'allora 21 bianconero - con un'incursione solitaria d'altri tempi - trova anche il goal, l'unico segnato con la Juve, rifilato al . Con un'esultanza, tra lo stupore individuale e collettivo, divenuta pressoché iconica.

L'articolo prosegue qui sotto

Alla Juventus approda anche Fabio Cannavaro, compagno di Lilian già ai tempi del Parma. Risultato? Coppia centrale di livello assoluto, valorizzata dai concetti di Fabio Capello, di difficile imitazione su scala internazionale.

Insomma, dominante in campo, lucido fuori. Sempre pronto ad esporsi, anche su temi delicati come il razzismo:

"In Italia c’è un vero problema razzismo e quello che mi rende più triste è che lo si accetti. C’è ipocrisia per cui si dice che non è possibile accettarlo, ma ciò che emerge negli stadi è l’immagine della società. Il razzismo esiste ovunque. Le nostre società si sono costruite sull’idea che essere bianchi è meglio, come sull’idea che essere uomini è meglio che essere donne. Lo stesso avviene relativamente all’essere eterosessuali".

Chiamatelo, se volete, gigante del pensiero. O più semplicemente, Lilian Thuram.