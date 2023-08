Dall'incidente in auto alla maglia del Torino: la movimentata estate di Tchatchoua

Il giocatore belga a luglio è stato investito durante una corsa in taxi: adesso giocherà con Juric.

Il Torino ha messo le mani su Jackson Tchatchoua, esterno classe 2001 proveniente dallo Charleroi. Un trasferimento che darà a Juric un'alternativa interessante sulla corsia di destra.

Un trasferimento importante anche per lo stesso giocatore belga, che arriva dopo un'estate decisamente movimentata.

A luglio, infatti, si trovava in vacanza in Marocco quando, dirigendosi in taxi verso l’aereoporto, è stato vittima di un grave incidente stradale. Nell'impatto Tchatchoua ha riportato la frattura delle cervicali 1 e 2, che ha costretto il ragazzo a un'operazione delicata.

Tchatchoua è dovuto restare immobile per diversi giorni e solo recentemente, dopo un graduale e accorto percorso, il calciatore è riuscito a togliere il collare e a registrare i primi progressi. Il rischio per l'esterno è stato molto alto ma l'ok dei chirurghi per tornare ad allenarsi dovrebbe arrivare a breve.

La tabella dice che Tchatchoua potrà riprendere l'attività sportiva verso metà settembre, dopo aver sostenuto l'ultimo esame allo scanner post-intervento.