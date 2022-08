Un super Morata trascina l’Atletico Madrid: doppietta nel 3-0 al Getafe

Alvaro Morata protagonista assoluto nel match d’esordio dell’Atletico Madrid nella Liga 2022/2023. Due grandi goal per l’ex Juventus.

L’Atletico Madrid parte come meglio non avrebbe potuto in campionato. I Colchoneros infatti si sono imposti per 3-0 sul campo del Getafe, al termine di 90’ nei quali a guadagnarsi un ruolo da protagonista assoluto è stato Alvaro Morata.

L’ex attaccante della Juventus ha bagnato il suo ritorno in Liga (la sua ultima partita nel campionato spagnolo risaliva al 2020) con una doppietta.

Morata ha aperto le marcature al 15’ quando, servito da Joao Felix, ha freddato Soria con una precisa conclusione di piatto di sinistro dal limite dell’area di rigore.

Al 59’ il goal che è valso il momentaneo 2-0 e la doppietta personale: passaggio filtrante ancora di Joao Felix, Morata, entrato in area, prima ha resistito al tentativo di intervento del diretto marcatore e poi, da posizione defilata, ha fatto partire un potente sinistro in fase di caduta, sul quale il portiere avversario nulla ha potuto.

A chiudere i giochi è stato poi Griezmann che al 75’ ha fissato il risultato sul definitivo 3-0.