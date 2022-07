Suarez riparte dall’Uruguay: è ufficiale il ritorno al Nacional

Luis Suarez lascia il calcio europeo dopo sedici anni. Ufficiale il ritorno al Nacional, il club nel quale è cresciuto.

Si attendevano solo i crismi dell’ufficialità e adesso ci sono anche quelli: Luis Suarez torna a giocare in Uruguay e lo fa unendosi al Nacional.

A confermare il trovato accordo è stato lo stesso attaccante attraverso il suo profilo Instagram.

“Ora sì, E’ UFFICIALE!

Sono orgoglioso di tornare ad indossare la maglia del Nacional! Grazie a tutti per il vostro sostegno! A presto!”.

Per ‘El Pistolero’ si tratta di un ritorno. Proprio nel settore giovanile del Nacional ha infatti completato la sua formazione calcistica ed ha esordito nel 2005 nel calcio professionistico, vincendo tra l’altro un campionato uruguaiano.

A 35 anni si chiude dunque la sua lunga avventura europea, scandita, dal 2006 al 2022, dalle esperienze con Groningen, Ajax, Liverpool, Barcellona ed Atletico Madrid.

Consacratosi in questo arco di tempo come uno degli attaccanti più prolifici e completi della sua generazione, in Europa ha vinto una Coppa d’Olanda, una Coppa di Lega inglese, cinque campionati spagnoli, quattro Coppe di Spagna, due Supercoppe di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea ed un Mondiale per Club.