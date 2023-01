Suarez si presenta col botto al Gremio: tripletta e primo titolo

Il bomber uruguaiano si è presentato ai suoi nuovi tifosi con una tripletta nel 4-1 rifilato dal Gremio al Sao Luiz in finale della Recopa Gaucha.

Non poteva iniziare in un modo migliore l'esperienza al Gremio di Luis Suarez, approdato in Brasile da svincolato dopo il breve soggiorno in patria al Nacional e la delusione mondiale con l'Uruguay, eliminato alla fase a gironi.

'El Pistolero' ha bagnato l'esordio con l'Imortal Tricolor addirittura con una tripletta, realizzata in finale della Recopa Gaucha, ossia la Supercoppa tra la squadra vincitrice del campionato statale Gaucho 2022 e quella trionfatrice nella coppa di riferimento.

Netto 4-1 inferto al Sao Luiz, con Suarez assoluto protagonista e a segno in tre modi differenti: con un pallonetto, a tu per tu con il portiere e con un bolide spedito sotto l'incrocio in seguito alla respinta di un difensore avversario.

L'ex Atletico Madrid ha dunque festeggiato non solo a livello personale, ma anche collettivo con la conquista di un trofeo che è anche un ottimo viatico in vista del Brasileirao, dove il Gremio è tornato dopo un solo anno di purgatorio trascorso in Serie B.

Prima, però, per Suarez e il Gremio ci sarà da onorare al meglio il campionato Gaucho 2023 dove, assieme ai rivali dell'Internacional, parte con tutti i favori del pronostico.