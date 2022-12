Luis Suarez è un nuovo giocatore del Gremio: è ufficiale

Svincolato dopo aver giocato col Nacional, Luis Suarez riparte dal Brasile e dal Gremio: l'ex Barcellona e Atletico Madrid ha firmato per due anni.

Il sogno del Gremio, proprio agli sgoccioli del 2022, è diventato realtà: i brasiliani hanno annunciato ufficialmente l'arrivo di Luis Suarez, svincolato dopo la breve esperienza in Uruguay con il Nacional. Un colpo da novanta per un club che, bene ricordarlo, fino a poche settimane fa militava nella Serie B locale.

Le trattative tra il club di Porto Alegre e il trentacinquenne centravanti ex Barcellona e Atletico Madrid stavano proseguendo da qualche giorno e sono giunte a un finale felice. Suarez ha firmato con il Gremio per due anni, fino al 31 dicembre del 2024.

"Voglio ringraziare i tifosi del Gremio per tutto l'affetto che mi hanno dato - le prime parole di Suarez da giocatore tricolor - Sono pronto a vivere due anni meravigliosi e a provare a raggiungere grandi obiettivi".

Decisivo per il sospirato sì anche l'apporto di Leo Messi: proprio il giocatore del PSG, grande amico di Suarez, ha convinto l'ex compagno d'attacco al Barcellona ad accettare la corte del Gremio durante i giorni di vacanza trascorsi assieme in Argentina.

Suarez rimarrà dunque in Sudamerica nonostante tutte le voci su altri interessamenti, MLS in primis: dopo aver lasciato la Spagna, paese in cui ha indossato le maglie di Barcellona e Atletico Madrid, era tornato in Uruguay per giocare con il Nacional, il club della propria gioventù. La nuova sfida si chiama Gremio.