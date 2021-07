La strategia della Juventus a centrocampo: Rovella resta al Genoa

Il giovane centrocampista dovrebbe restare in prestito al Genoa come da accordi. Ma una decisione finale verrà presa durante le prossime settimane.

Sul fronte Nicolò Rovella, come da accordi pattuiti tra Juventus e Genoa, non dovrebbero emergere novità. Il 19enne centrocampista di Segrate, infatti, è pronto a rispondere alla convocazione del Grifone per iniziare il ritiro - in programma a Neustift dal 12 al 24 luglio - per poi rimanere in prestito all'ombra della Lanterna.

Questa, quindi, l'idea di base. Che non dovrebbe mutare, a maggior ragione considerando come i rossoblù abbiano perso Kevin Strootman, finito nei giorni scorsi al Cagliari. Sulla carta, dunque, Rovella potrebbe ottenere maggiore minutaggio, sebbene Davide Ballardini - per centrare l'obiettivo salvezza - nell'ultima stagione abbia preferito affidarsi alla carta esperienza.

Nelle scorse settimane, valutando attentamente il fronte, la Juve aveva anche pensato di consegnare immediatamente Rovella nelle mani di Max Allegri. Ma a centrocampo, soprattutto senza cessioni, Madama vanta già un reparto folto e, in attesa di incontrare il Sassuolo per Manuel Locatelli, ingolfare ulteriormente il settore non avrebbe molto senso.

Nel corso delle settimane, comunque, Juve e Genoa si aggiorneranno per arrivare alla decisione finale. Ma tutte le strade portano alla permanenza di Rovella al Genoa, una tappa fondamentale per abbracciare nel futuro prossimo la Vecchia Signora.