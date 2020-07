Storari torna alla Juventus con Pirlo: sarà il supervisore della Under 23

Insieme a Pirlo torna alla Juventus anche Marco Storari. L'ex portiere sarà il supervisore dell'Under 23. Saluta invece Filippo Fusco.

Rivoluzione totale alla , almeno per quanto riguarda l'Under 23. Nonostante una stagione più che positiva, con annessa vittoria della Coppa di Serie C e qualificazione ai playoff, la società ha deciso di cambiare. E non solo in panchina.

Oltre all'ormai imminente arrivo di Andrea Pirlo al posto di Fabio Pecchia, infatti, nelle prossime ore tornerà a lavorare per la Juventus anche l'ex portiere bianconero Marco Storari. Il suo ruolo sarà quello di supervisore dell'Under 23, appunto. Cosa che lo porterà a lavorare a stretto contatto con Andrea Pirlo.

Storari aveva lasciato la Juventus nel 2015 dopo aver vinto quattro Scudetti consecutivi come vice di Gigi Buffon. Quindi, chiusa la carriera da calciatore, ecco il ritorno a in una nuova veste.

Chi invece saluta i bianconeri è Filippo Fusco, che ricopriva il ruolo di 2nd Teams Area Manager portando avanti il progetto Under 23 con ottimi risultati. Ora però è tempo di un nuovo corso: Storari e Pirlo, tocca a loro.