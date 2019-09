Stipendi Juventus 2020: quanto guadagnano i giocatori bianconeri?

La Juventus è la società che spende nettamente più di tutte in Serie A per gli stipendi. In vetta c’è Ronaldo, penultimo Buffon con 1,5 milioni.

Quella che si è presentata ai blocchi di partenza di questa stagione è una che punta ad ottenere grandi risultati tanto in quanto in Europa.

L’obiettivo del club bianconero è ovviamente quello di mettere in bacheca il nono Scudetto consecutivo, ma anche quello di tornare a vincere quella che all’ombra della Mole inseguono dall’ormai lontano 1996. Al fine di riuscire a raggiungere quanto prefissato, la Juventus ha messo a disposizione di Maurizio Sarri una rosa quanto mai completa.

L’ex tecnico di e , può contare su una possibilità di scelta praticamente illimitata, visto che può contare su almeno due elementi, e tutti di primissima scelta, per ruolo.

A confermare la qualità del gruppo bianconero, anche i freddi numeri. Nessuna società in Italia infatti, spende per gli ingaggi quanto spende la Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 294 i milioni lordi che il club campione d’Italia investe nella stagione 2019/20 per gli stipendi delle sue stelle. La più diretta inseguitrice, l’, versa nelle tasche dei suoi giocatori meno della metà (139), 125 sono invece quelli spesi dalla terza in classifica.

Dieci tra i tredici giocatori più pagati del campionato di vestono la maglia della Juventus e a svettare su tutti è ovviamente Cristiano Ronaldo che è inavvicinabile con i suoi 31 milioni annui. De Ligt, il grande colpo dell’estate, è il secondo giocatore meglio retribuito del torneo con 8 milioni ai quali andrebbero nel caso altri 4 di bonus, mentre elementi quali Higuain, Dybala, Mandzukic ed Emre Can (tutti dati come possibili partenti in estate, ma poi rimasti a ) percepiscono dai 7,5 ai 5 milioni di euro.

Penultimo nella classifica dei giocatori meglio pagati in casa bianconera è una delle più grandi leggende della storia della Juventus: Gigi Buffon. Il fuoriclasse 41enne, tornato dopo una stagione vissuta in al , percepisce 1,5 milioni. Alle sue spalle solo il quarto portiere, Carlo Pinsoglio, che con i suoi 300mila euro l’anno e l’unico a non superare il muro del milione a stagione.

Di seguito gli stipendi percepiti dai giocatori della Juventus (secondo la Gazzetta dello Sport):