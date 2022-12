Sterling è rientrato in Inghilterra: rapina a mano armata in casa sua

L'attaccante dell'Inghilterra è tornato in patria per motivi familiari: sabato notte, degli intrusi armati hanno fatto irruzione nella sua abitazione.

Nessun problema per l'Inghilterra, regolarmente qualificata ai quarti di finale dei Mondiali: il 3-0 al Senegal ha spedito i 'Tre Leoni' tra le migliori otto del torneo, dove affronteranno i campioni in carica della Francia. Probabilmente, ancora senza Raheem Sterling.

L'attaccante di proprietà del Chelsea ha lasciato il ritiro inglese per fare ritorno in patria a causa di motivi familiari: secondo quanto riferito da 'The Guardian', la causa sarebbe da additare ad un furto subìto nella sua abitazione sabato notte da alcuni malviventi armati.

Difficilmente Sterling sarà a disposizione per il match di sabato: il commissario tecnico Gareth Southgate ha fatto sapere, ai microfoni di 'ITV', di voler concedere tutto il tempo necessario al giocatore per risolvere il problema in essere e tornare - qualora lo vorrà - sereno a livello mentale.

"Non so se tornerà perché si tratta di una situazione che deve affrontare con la sua famiglia. Non voglio metterlo sotto pressione. A volte il calcio non è la cosa più importante e la famiglia viene prima di tutto".

Gli ha fatto eco Harry Kane, sbloccatosi con il goal del momentaneo 2-0 allo scadere del primo tempo.

"I nostri pensieri vanno a lui e alla sua famiglia. È una questione privata, non è mai facile vedere uno dei tuoi compagni di squadra e amici affrontare una cosa del genere. Sono sicuro che Raheem parlerà con il manager e prenderà la decisione migliore per lui e la sua famiglia. Questa è la cosa più importante. Gli facciamo i nostri migliori auguri e speriamo di rivederlo il prima possibile".

Sterling è sceso in campo nelle prime due partite del girone, trovando anche il goal nel 6-2 rifilato all'Iran all'esordio, mentre contro il Galles è rimasto seduto in panchina. Da capire, a questo punto, se sarà in grado di rientrare in Qatar prima della fine dei Mondiali, soprattutto qualora l'Inghilterra dovesse battere la Francia tra qualche giorno.